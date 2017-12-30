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Во Владивостоке любители фейерверков оставили без света часть города

01.01.2018 12:40 ПЛН, Псков

Как написал в Фейсбуке глава города Виталий Веркеенко, «на улице Горной при запуске частного фейерверка снайперски угодили в высоковольтную линию». «Извините за новогоднюю романтику», — добавил он.

Специалист по связям с общественностью филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» Татьяна Кравченко рассказала РИА Новости, что авария произошла из-за пневмохлопушки. По ее словам, на место выехали специалисты, которые около часа ночи все наладили. Без света оставались районы Луговой и Авангарда, а также все, что вокруг этих районов.

Она добавила, что местных жителей просят выбирать места при пуске салютов и петард — не делать это возле трансформаторных станций, под ЛЭП и так далее. «Это очень серьезная ситуация, хорошо, что в этом случае никто не пострадал», — добавила собеседница агентства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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