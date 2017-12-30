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Указом президента сокращена штатная численность сотрудников МВД

01.01.2018 17:30 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность сотрудников Министерства внутренних дел страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», — говорится в документе. Согласно предыдущему указу президента, предельная штатная численность сотрудников МВД составляла 904 881 человек.

В сентябре 2016 года Путин сократил предельную штатную численность МВД почти на 100 тысяч человек, или на 10%. Согласно указу штатная численность органов внутренних дел России была установлена в количестве 904 871 единицы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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