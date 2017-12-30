Казахстан принял председательство в Свобезе ООН

Впервые в своей истории с 1 по 31 января 2018 года Казахстан председательствует в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций. Как сообщает Интерфакс, Казахстан обозначил семь приоритетов на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы - достижение мира, свободного от ядерного оружия; устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; противодействие терроризму; вопросы мира и безопасности в Африке; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Напомним, что председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН, выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

Источник: Псковская Лента Новостей