На Ставрополье и в Алматы произошли землетрясения

Единая геофизическая служба РАН зафиксировала два землетрясения, которые произошли утром в понедельник в Ставропольском крае, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

«В 08:35 и 08:38 на территории Курского района было зарегистрировано два сейсмособытия с эпицентром на глубине 10 километров, магнитудой 3,7 и 3,3. Жертв и разрушений нет», - говорится в сообщении.

В то же время в Алма-атинской области а юго-востоке Казахстана в понедельник в 12:42 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики. Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9.0 располагался в 300 км на запад от Алматы. Координаты эпицентра - 42.68 градусов северной широты, 73.30 градусов восточной долготы. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи. Ранее, 30 декабря вблизи Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Источник: Псковская Лента Новостей