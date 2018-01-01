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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь от имени генсека НАТО

01.01.2018 21:40 ПЛН, Псков

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко. Запись беседы выложена на странице Вована Вконтакте.

Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер обрадовался и начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом. Молодой человек в ответ выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки, после чего глава Украины бросил трубку.

По словам Лексуса, с Порошенко разговаривал он. Отвечая на вопросы пользователей о состоянии Порошенко, Лексус добавил, что украинский президент был нетрезв. «По голосу не совсем, ну так и я не совсем» — пояснил пранкер.

Источник: Псковская Лента Новостей



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