Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь от имени генсека НАТО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко. Запись беседы выложена на странице Вована Вконтакте.

Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер обрадовался и начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом. Молодой человек в ответ выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки, после чего глава Украины бросил трубку.

По словам Лексуса, с Порошенко разговаривал он. Отвечая на вопросы пользователей о состоянии Порошенко, Лексус добавил, что украинский президент был нетрезв. «По голосу не совсем, ну так и я не совсем» — пояснил пранкер.

Источник: Псковская Лента Новостей