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Россия возобновила разработку многоразовой ракеты

02.01.2018 12:09 ПЛН, Псков

Российский Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования. Об этом сообщил генконструктор предприятия Владимир Дегтярь, передает во вторник, 2 января, «Интерфакс».
 
По его словам, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.
 
Дегтярь отметил, что на сегодняшний день в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. «Наша разработка — ракета-носитель "Корона" — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.
 
Как отмечает «Лента.Ру», ГРЦ является одним из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год центр вел работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.
 
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX может быть повторно использована. На нее установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. В октябре 2017 года ступень загорелась сразу после посадки на морскую платформу.
 
В декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.

Источник: Псковская Лента Новостей



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