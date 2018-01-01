Голливудские актрисы создали движение против сексуальных домогательств

Голливудские актрисы создали движение против сексуальных домогательств. В него, в частности, вошли Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун.

По сообщению радио «Эхо Москвы», среди организаторов движения «Time's Up» не только актрисы, но и агенты, сценаристы и режиссеры. Их цель защитить от домогательств всех женщин и помочь юридически девушкам, чьи профессии не считаются самыми престижными: уборщицам, сотрудницам ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц.

В Голливуде активисты намерены добиваться изменений в законах, чтобы наказывать компании за сокрытие домогательств с помощью договоров о неразглашении.

Движение выступает за равное число женщин и мужчин в актерских агентствах.

Его девиз: «Время нападений, сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте подошло к концу. Пора принять меры». В учрежденный фонд уже собрано 13 миллионов долларов пожертвований. Одна из первых запланированных акций состоится 7 января на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Активисты намерены в знак солидарности одеться в черное.

Финансовую поддержку движению предложили Мерил Стрип и Стивен Спилберг. Идея его создания возникла на фоне скандала о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Источник: Псковская Лента Новостей