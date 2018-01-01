В Москве выросли тарифы на оплату проезда в общественном транспорте

Со 2 января повысились тарифы на оплату проезда на московском городском транспорте. Цена проезда по карте «Тройка» в метро и наземном транспорте поднялась на 1 руб. и составила 36 руб. за поездку вместо 35 руб. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составляет 1765 руб. вместо 1700 руб. в 2017 году, цена безлимитного билета на 30 дней выросла до 2075 руб. с 2 тыс. руб, сообщает «Коммерсант».

«В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции»,— рассказала замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева.

Не изменилась стоимость билета «Единый» на 1-2 поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО, оплата проезда на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay, а также цена на проезд для студентов и школьников. Также с нового года убраны билеты «90 минут» на 1, 2 и 60 поездок.

Источник: Псковская Лента Новостей