Новую песню Аллы Пугачевой назвали плагиатом‍

Новую песню Аллы Пугачевой назвали плагиатом. По сообщениям российских СМИ, с обвинением выступил поэт Александр Вулых. Он заявил, что прозвучавшая в «Новогоднем огоньке» песня Пугачевой «Я летала», написанная молодым автором Олегом Влади, похожа на хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь».

«Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", которая была написана более пятнадцати лет назад», - посетовал в социальных сетях Александр Вулых.

В дальнейшем, по его словам, певица сама позвонила ему и сказала, что о «похожести» песен узнала только от него.

«Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — сказал Вулых.

Источник: Псковская Лента Новостей