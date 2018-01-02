Сегодня: Среда, 03 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Распродажа в STRAZA Топ-3 зимней обуви Надежность, подтвержденная национальным регулятором «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Итоги первого года в ГД Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Европа Плюс бьет рекорды Обзор техносферы 100 псковских миллионеров В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора
При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек

При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек

При взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток», по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Предварительно установлено, ЧП произошло в...3



Новую песню Аллы Пугачевой назвали плагиатом‍

02.01.2018 19:19 ПЛН, Псков

Новую песню Аллы Пугачевой назвали плагиатом. По сообщениям российских СМИ, с обвинением выступил поэт Александр Вулых. Он заявил, что прозвучавшая в «Новогоднем огоньке» песня Пугачевой «Я летала», написанная молодым автором Олегом Влади, похожа на хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь». 
 
«Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", которая была написана более пятнадцати лет назад», - посетовал в социальных сетях Александр Вулых.
 
В дальнейшем, по его словам, певица сама позвонила ему и сказала, что о «похожести» песен узнала только от него.  
 
«Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — сказал Вулых.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 12 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2018 году?















Календарь

«« 2018 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31