Двое россиян задержаны в Риге за попытку украсть украшения с городской елки

Двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на городской набережной, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на данные рижской муниципальной полиции.

Около двух часов ночи полицейские заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения.

Заметив приближение полицейских, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Во время беседы выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет.

Молодых людей доставили полицию для проведения дальнейших процессуальных действий. О случившемся была проинформирована Рижская городская дума.

Источник: Псковская Лента Новостей