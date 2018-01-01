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Двое россиян задержаны в Риге за попытку украсть украшения с городской елки

02.01.2018 18:46 ПЛН, Псков

Двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на городской набережной, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на данные рижской муниципальной полиции.
 
Около двух часов ночи полицейские заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения.
 
Заметив приближение полицейских, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Во время беседы выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет.
 
Молодых людей доставили полицию для проведения дальнейших процессуальных действий. О случившемся была проинформирована Рижская городская дума.

Источник: Псковская Лента Новостей



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