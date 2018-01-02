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Председатель парламента Молдавии объявил себя врио президента страны

02.01.2018 20:41 ПЛН, Псков

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил о своем назначении временно исполняющим обязанности президента страны. По его словам, он выберет новых членов правительства, сообщают российские и иностранные СМИ.
 
"В качестве временно исполняющего обязанности президента, я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", - заявил Канду.
 
Ранее во вторник, 2 января, Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны. Таким образом суд решил деблокировать процесс обновления состава правительства. 
 
Накануне Игорь Додон отказался утвердить назначение пяти министров и двух вице-премьеров. Решение было принято Додоном повторно, что противоречило законодательству Молдавии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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