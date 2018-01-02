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В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты

02.01.2018 21:35 ПЛН, Псков

Власти столицы увеличили с 1 января размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и нескольких пособий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
 
«С 1 января 2018 года подняли на 3 тыс. рублей минимальную пенсию, в два раза - выплаты ветеранам, от двух до пяти раз - основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям. Большинство получили их уже перед Новым годом, - сообщил глава столицы. - Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи».
 
Таким образом, минимальная пенсия москвичей возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей. При этом ежемесячная компенсация ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий гражданам столицы и участникам обороны Москвы возрастает с 4 тыс. до 8 тыс. рублей.
 
Как ранее отмечал мэр Москвы, увеличение размера детских пособий для малообеспеченных семей коснется около 300 тыс. юных столичных жителей.
 
«После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития», - подчеркнул градоначальник.
 
В 2018 году всего на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета города планируется направить 430 млрд рублей. На социальные выплаты пойдут, в том числе, средства, сэкономленные на программе «Моя улица».

Источник: Псковская Лента Новостей



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