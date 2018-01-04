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Саакашвили заочно приговорили к трем года тюрьмы

05.01.2018 11:14 ПЛН, Псков

Тбилисский городской суд в пятницу признал виновным Михаила Саакашвили по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвилиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Между тем, как заявила в пятницу журналистам, после оглашения приговора, адвокат София Гогличидзе, «в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Саакашвили». «Являясь президентом, Михаил Саакашвили имел право помиловать полицейских», - утверждала адвокат.

Собравшиеся у здания суда сторонники Саакашвили заявили журналистам, что решение суда антиконституционное, и оно обязательно будет обжаловано, в том числе и в Страсбургском суде по правам человека.

В настоящее время Саакашвили находится на Украине.

Источник: Псковская Лента Новостей



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