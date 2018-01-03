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Как часто в британском парламенте пытаются зайти на порносайты, выяснили СМИ

В британском парламенте за пять месяцев зафиксировали более 24 тысяч попыток зайти на порносайты. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

Газета ссылается на официальные данные парламента с июня по октябрь прошлого года. Попытки зайти на сайты порнографического характера фиксируются как с персональных компьютеров парламентариев и их помощников, так и с гостевого Wi-Fi.

Таким образом, в день предпринимается около 160 попыток попасть на порносайты. Однако все подобные ресурсы заблокированы в парламенте, подчеркивает издание.