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Мутко назначен на новую высокую должность

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко на новую должность, пишет life.ru.

Как стало известно, он возглавит оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Отмечается, что в оргкомитет войдут также замглавы Минкультуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, представители МИД, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ, а также других ведомств.

Напомним, 27 декабря прошлого года Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета «Россия-2018». 4 января Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера страны из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу.