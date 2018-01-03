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В МИД РФ назвали кощунственным подписанный президентом Латвии закон о статусе участника Второй мировой войны

Москва возмущена действиями президента Латвии, подписавшего закон «О статусе участника Второй мировой войны», и призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать принципиальную оценку ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни», - приводится текст ее заявления на сайте МИД РФ, пишет «Интерфакс».

«Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений», - сказала она.

«Призвали международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку», - подчеркнула М. Захарова.

По ее словам, планомерный курс официальной Риги России хорошо известен. «Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции», - отметила она.