В России и мире

Компьютеры с ОС Windows поразил масштабный сбой

После выпуска очередного обновления операционной системы Windows обладатели компьютеров на базе процессора AMD массово пожаловались на то, что их устройства перестали загружаться, пишет «Росбалт».

По данным The Verge, виной тому стал новый патч компании Microsoft, который был призван защитить пользователей от уязвимостей Meltdown и Spectre. Сбой в работе компьютеров был зафиксирован сразу после его установки.

«Microsoft получила жалобы от обладателей чипов AMD о том, что их компьютеры перестают включаться после обновления безопасности операционной системы Windows», - заявил представитель компании.

После изучения ситуации в Microsoft выяснили, что часть чипсетов AMD не соответствует параметрам, которые были указаны в переданных компании документах с целью разработки обновления Windows для устранения уязвимостей Spectre и Meltdown. Чтобы предотвратить возникновение проблем, Microsoft временно приостановила отправку части обновлений Windows (от 3 и 9 января) на устройства с процессорами AMD, которые затронули сбои.

Смотрите также На некоторых смартфонах в 2018 году перестанет работать WhatsApp

В настоящее время Microsoft совместно с AMD работают над этой проблемой и в скором времени планируют снова присылать обновления для компьютеров с устройствами, произведенными этой компанией.

В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.