В России и мире

Жители России назвали главных врагов страны

Доля россиян, считающих, что у сегодняшней России есть враги, снизилась до 66% с 80% в сентябре 2015 года, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

В числе таких врагов респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и страны ЕС (14%), а также бывшие союзные республики СССР (10%) и Польшу (8%).

Не видит врагов 21% россиян (в 2015 году – 10%). Затруднились с ответом 13% участников опроса.

Респонденты также склонны считать, что оснований для опасений больше у России (57%), чем у стран Запада, входящих в блок НАТО (41%). Остальные полагают, что опасения безосновательны как со стороны России (30%), так и со стороны стран НАТО (49%).