В России и мире

Трамп высказался за сотрудничество с Россией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что выступает за хорошие отношения с Россией, отметив при этом, что российскому руководству может не навиться его политика в некоторых областях, сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что лучше сотрудничать с Россией (...) Работать с другими государствами, будь то Россия, Китай, Индия или любая другая страна - это хорошо, а не плохо», - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

«Я скажу вам, что я за огромную нефть и газ и за много другое, за большое количество энергии. (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину может такое не нравиться. Я за сильнейшую армию, которая когда-либо была. И ему может такое тоже не нравиться», - добавил Д.Трамп.