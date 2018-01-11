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Солдат разогревал еду и сжег БТР за 28 млн рублей. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен рядовой Семен Мережников: солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей. Ролик опубликован на YouTube.

Как пишет «Лента.ру», решением Астраханского гарнизонного военного суда Мережникову было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра.