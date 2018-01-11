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Супруга Аршавина обвинила «Аэрофлот» в нанесении вреда здоровья ее ребенку

Жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина в эксклюзивном интервью RT заявила, что сотрудница авиакомпании «Аэрофлот» нанесла вред здоровью ее ребенка.

«Меня больше беспокоит ситуация с «Аэрофлотом». Моей целью является довести дело до суда в отношении проводницы по статье «Нанесение вреда здоровью», - сообщила Казьмина в интервью RT.

По ее словам, действия бортпроводницы нанесли вред здоровью ее ребенку, который «заболел после того, как нас выставили на двухградусный мороз из самолета».

«Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила с самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать», - добавила Казьмина.

Ранее супруга Аршавина призналась, что казахстанская модель Ольга Семенова шантажировала ее.