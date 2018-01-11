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Пенсионеров оштрафовали за митинг на лавочке

Суд Моргаушского района Чувашии оштрафовал группу пенсионеров, которые в сентябре устроили собрание и «выразили недоверие» главе районной администрации, главе сельского поселения Юнга и прокурору района. Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Алексей Кряжинов.

По словам журналиста, десятерым пенсионерам, входившим в инициативную группу, назначили административный штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. По какой именно статье их оштрафовали, Кряжинов не уточняет, но Telegram-канал badnovosti сообщает, что суд признал собрание пенсионеров митингом.

Кряжинов отметил, что получившие штраф пенсионеры получают «жалкие крохи», и попросил помочь им деньгами. Опубликованные им фотографии демонстрируют, что собрание пенсионеров проходило у лавочки, расположенной рядом с их домами, сообщает news.rambler.ru.

Также журналист рассказал, что причиной конфликта жителей села с местными властями стало возведение базовой вышки сотовой связи. В декабре 2016 года в местном Доме культуры провели публичные слушания по поводу строительства вышки, и собравшиеся не дали на это своего согласия. Однако вышку все равно возвели и ввели в эксплуатацию.

Жители выяснили, что вышку построили на землях сельскохозяйственного назначения, и обратились к депутату Госдумы России Олегу Николаеву. После этого глава районной администрации и прокурор подали иск о признании вышки объектом незаконного строительства. По словам Кряжинова, власти пытаются «затянуть судебный процесс по собственному же иску и каким-то образом узаконить строительство».