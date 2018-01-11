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В России и мире

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Псковской области

11.01.2018 15:57|ПсковКомментариев: 15

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в четверг совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также северо-западных границ Белоруссии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как сообщает «Интерфакс», по их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 12-2050, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее 10 часов курсировал вблизи российских и белорусских границ.

Так, беспилотник сначала провел полет вдоль литовско-белорусской границы, затем курсировал к северу от Калининградской области, после чего направился в воздушное пространство Латвии и Эстонии к границам Псковской и Ленинградской областей. RQ-4A Global Hawk вел разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей по линии Даугавпилс (Латвия) - Тарту (Эстония) - Финский залив.

Разведчик осуществлял полет на высоте около 16,5 тыс. метров. Временами он приближался к российской границе на расстояние приблизительно 40-60 км.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Калининградской области, а также большой частью территории Псковской и Ленинградской и областей.

Маршрут полета американского беспилотника, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, после вылета с авиабазы в Италии проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Как сообщалось, 9 января этот стратегический американский беспилотник осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль всего побережья России на Черном море, начиная от западной оконечности Крыма до Сочи. Перед этим он провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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