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Власти Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток

Власти Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток при приготовлении еды в рамках мер по защите животных, сообщает «Газета.Ru».

Швейцарский федеральный совет принял ряд постановлений в рамках пересмотра законов о защите животных, которые вступят в силу 1 марта.

«Погружение живых омаров в кипящую воду, которая распространена в ресторанах, больше не будет разрешено», - говорится в одном из документов.

В своем решении совет ссылается на результаты ветеринарного исследования, в котором говорится, что омары имеют сложную нервную систему и чувствительны к боли. Также утверждается, что обездвиженные омары подолгу содержатся в холодильниках без еды и воды, прежде чем попасть на кухню.

Приказ также предписывает оглушать омаров перед приготовлением с помощью электрического или механического воздействия.

Данное решение, как отмечается, является компромиссом между любителями омаров и защитниками животных, которые хотели полностью остановить импорт этих ракообразных.