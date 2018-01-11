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На программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества выделят почти 900 тыс. евро

В Эстонии объявлено о начале второго тура программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества, в рамках которой можно ходатайствовать о поддержке проектов, связанных с окружающей средой, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе министерства финансов республики.

«В рамках программы будут поддержаны проекты совместной деятельности, которые носят отчетливый характер трансграничного сотрудничества и в которых занято не менее двух партнеров, из которых один из Эстонии и другой - России», - отметили в Минфине.

Ходатайствовать о поддержке могут государственные и муниципальные учреждения, общественно-правовые юридические лица и некоммерческие организации.

Деятельность ходатайствующих о поддержке может быть связана, например, с информационными кампаниями по предотвращению и борьбой с лесными пожарами, закупкой технических средств и оборудования, созданием систем мониторинга и слежения.

Ходатайствующие о поддержке должны располагаться на эстонской стороне на северо-востоке страны, в южной, центральной и северной Эстонии, в том числе в Таллине. С российской стороны привлекаются партнеры из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Предоставление проектов осуществляется в два этапа: сначала краткое описание, а затем полное.

Всего программой предусмотрено выделение на проекты 870 тысяч евро, максимальная поддержка одного проекта может составить 400 тысяч евро.

Программу трансграничного эстонско-российского сотрудничества на 2014-2020 годы софинансируют Европейский союз, Эстонская республика и Российская Федерация.