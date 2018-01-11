Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
100 п$ковских миллион€ров
Информационные стенды таблички, вывески
Вспомнить все!
Отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тяжелое начало сложного года
Политические итоги 2017 года
напрасные слова
конкурс «Моя мама - самая красивая»
ещё В России и мире 11.01.2018 08:373 Трамп высказался за сотрудничество с Россией 11.01.2018 22:383 Мужчина пытался ввезти в Эстонию из России 300 мешков с памятными монетами к Чемпионату мира по футболу - 2018 11.01.2018 22:030 Власти Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток 11.01.2018 21:5316 Солдат разогревал еду и сжег БТР за 28 млн рублей. ВИДЕО 11.01.2018 21:304 В Калифорнии женщина спустя 10 дней после покупки сдала ель в магазин, так как «дерево умерло» 11.01.2018 20:487 Владельцы iPhone X лишаются волос
Самое популярное 11.01.2018 19:1010 В Пскове ищут свидетелей предновогоднего ДТП, в котором погибли трое молодых людей 11.01.2018 20:029 Маршрутки могут составить конкуренцию автобусу №6 в Пскове 11.01.2018 21:5316 Солдат разогревал еду и сжег БТР за 28 млн рублей. ВИДЕО 11.01.2018 17:474 Неверно названный пин-код стоил жизни жителю Великих Лук 11.01.2018 22:127 Александр Борисов избавился от приставки врио
 
В России и мире

В Калифорнии женщина спустя 10 дней после покупки сдала ель в магазин, так как «дерево умерло»

11.01.2018 21:30|ПсковКомментариев: 4

Одна из покупательниц магазина американской сети Costco через десять дней после Рождества потребовала вернуть ей деньги за купленную елку, аргументируя возврат тем, что «дерево умерло».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Sun. инцидент произошел 4 января в городе Санта-Клара (Калифорния).

Елку женщина принесла с собой. Продавцы вернули покупательнице деньги, после того, как проверили чек. 

История быстро разошлась в соцсетях, многие пользователи осудили такое поведение. Однако отмечается, что подобные инциденты в магазинах Costco не редкость, причем часто бывает так, что покупатели требуют деньги за елку и при этом не возвращают ее.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
Собираетесь ли вы отмечать Старый Новый год?
В опросе приняло участие 218 человек
Лента новостей
Последние новости
12.01.2018, 08:370 Законопроект о новых штрафах для застройщиков Госдума рассмотрит 26 января 12.01.2018, 08:250 Банкам РФ грозят штрафы за задержки в раскрытии налоговых данных 12.01.2018, 08:182 Опрос показал рекордно низкие инфляционные ожидания у россиян 12.01.2018, 08:160 Разыскивается без вести пропавший житель города Печоры Эдуард Смирнов
12.01.2018, 08:092 Минсельхоз инициирует повышение минимальной цены на коньяк на 34% 11.01.2018, 22:383 Мужчина пытался ввезти в Эстонию из России 300 мешков с памятными монетами к Чемпионату мира по футболу - 2018 11.01.2018, 22:171 13 января в Великих Луках состоится первое воздухоплавательное событие года  11.01.2018, 22:127 Александр Борисов избавился от приставки врио
11.01.2018, 22:030 Власти Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток 11.01.2018, 21:5316 Солдат разогревал еду и сжег БТР за 28 млн рублей. ВИДЕО 11.01.2018, 21:304 В Калифорнии женщина спустя 10 дней после покупки сдала ель в магазин, так как «дерево умерло» 11.01.2018, 21:040 Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе на присуждение XIII Национальной премии «Культурное наследие»
11.01.2018, 20:487 Владельцы iPhone X лишаются волос 11.01.2018, 20:346 Украина намерена выпустить собственную криптовалюту 11.01.2018, 20:3217 Андрей Турчак: 14 января может стать Единым днем сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина 11.01.2018, 20:254 В Псковской области около 3 тысяч родителей уклоняются от выплат алиментов своим детям
11.01.2018, 20:029 Маршрутки могут составить конкуренцию автобусу №6 в Пскове 11.01.2018, 20:009 Путин рассказал, где провел новогодние праздники 11.01.2018, 19:451 ЦИК России завершает прием документов от политических партий, выдвинувших кандидатов на выборах президента РФ 11.01.2018, 19:298 20 тонн куриных шкурок задержали в «Убылинке»
11.01.2018, 19:1010 В Пскове ищут свидетелей предновогоднего ДТП, в котором погибли трое молодых людей 11.01.2018, 19:065 Власти Псковской области продолжат оказывать содействие по включению Изборска в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 11.01.2018, 18:471 Правообладатели сельхозземель в Псковской области заплатят 7,7 млн рублей за нарушения 11.01.2018, 18:2323 Две трети читателей ПЛН не ждут ничего хорошего от 2018 года
11.01.2018, 18:181 Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию 11.01.2018, 18:041 В новом корпусе школы №6 в Великих Луках завершаются инженерные и отделочные работы 11.01.2018, 17:551 До -12 градусов похолодает в Псковской области завтра ночью 11.01.2018, 17:474 Неверно названный пин-код стоил жизни жителю Великих Лук
11.01.2018, 17:311 Встретить Старый Новый год с участниками фестиваля «Добрый рок» приглашают псковичей 11.01.2018, 17:238 В Пскове запретили еще один поворот налево 11.01.2018, 17:030 Правительство РФ может ограничить цены на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018 - Минтранс 11.01.2018, 16:410 Псковичам напоминают об опасности первого льда
11.01.2018, 16:2725 На программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества выделят почти 900 тыс. евро 11.01.2018, 16:171 Как обращаться с сомнительными предметами, напоминают в полиции 11.01.2018, 15:5720 Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Псковской области 11.01.2018, 15:520 Областная библиотека приглашает псковичей на семейный праздник
11.01.2018, 15:4511 Хватит ли Пскову запасов картофеля до весны - комментарий эксперта 11.01.2018, 15:409 Путин рассказал, почему считает ЕГЭ эффективной системой 11.01.2018, 15:3310 Вывоз мусора в Пскове по новой схеме проходит в плановом режиме 11.01.2018, 15:2917 За все заплатит жилец!
11.01.2018, 15:070 «Сообразим на троих»: Ожидания и вызовы 2018 года. ВИДЕО 11.01.2018, 15:020 В Псковской области раскрыты несколько краж 11.01.2018, 14:523 Более 14 тысяч жителей Псковской области выбрали способ доставки пенсии через интернет 11.01.2018, 14:4913 Александр Козловский берет под особый контроль все дела, связанные с жестким обращением с домашними животными
11.01.2018, 14:380 По требованию прокурора сирота в Дновском районе обеспечена жильем 11.01.2018, 14:310 Водителям Великих Луках напомнили правила перевозки детей 11.01.2018, 14:220 Областному комитету по природопользованию требуется инженер по охране и защите леса 11.01.2018, 14:160 Объем финансирования ремонтной кампании «Псковэнерго» в 2018 году составит 438 млн рублей
11.01.2018, 14:1627 Пенсионеров оштрафовали за митинг на лавочке 11.01.2018, 14:130 10 нелегалов и двух проводников задержали пограничники на границе в Печорском районе 11.01.2018, 14:094 Унижение жильем? 11.01.2018, 14:062 Псковский облсовпроф требует выплачивать сельским специалистам компенсации на ЖКУ вне зависимости от занимаемой ими ставки
11.01.2018, 13:530 «БМВ» задымился на улице Новоселенинской в Великих Луках 11.01.2018, 13:390 Фильм о допинге в России выдвинут на премию Гильдии режиссеров США 11.01.2018, 13:314 Все таможенные посты Псковской таможни используют специальные приборы радиационного контроля 11.01.2018, 13:240 В первенстве Пскова по мини-футболу среди юношей приняли участие 22 команды
11.01.2018, 13:180 Росреестр напоминает о преимуществах «Личного кабинета правообладателя» и «Личного кабинета кадастрового инженера» 11.01.2018, 13:1411 Супруга Аршавина обвинила «Аэрофлот» в нанесении вреда здоровья ее ребенку 11.01.2018, 13:061 В России принят закон об организации дорожного движения 11.01.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
11.01.2018, 12:555 26 клиентов Почты России стали миллионерами в новогодние праздники 11.01.2018, 12:401 «Супер фитнес» поможет быстро прийти в форму после Нового года 11.01.2018, 12:330 10 программ опорного ПсковГУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России» 11.01.2018, 12:300 В дни святок воспитанники воскресной школы храма Рождества Христова посетили Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов
11.01.2018, 12:287 Через псковскую границу в Россию пытались ввезти польские груши, турецкие гранаты и сербские томаты 11.01.2018, 12:273 Александр Козловский награжден патриаршей медалью 11.01.2018, 12:040 Финляндия усиливает погранслужбу на границе с Россией 11.01.2018, 12:029 В туристическом центре Пскова не горят 42 фонаря. ФОТО
11.01.2018, 11:411 Два первых вебинара в Школе молодого лидера пройдут 23 и 30 января 11.01.2018, 11:401 12 января в Доме Офицеров Пскова состоится праздничный концерт талантливых коллективов и молодежи города 11.01.2018, 11:291 В Великих Луках подросток пытался расплатиться за покупки фальшивыми 5000 рублей 11.01.2018, 11:2218 Интерактив: Больше недели в морге из-за «новогоднего тарифа» патологоанатома
11.01.2018, 11:200 Псковичи стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «Восточная сказка» в Казани 11.01.2018, 11:000 За последнюю неделю псковские спасатели 19 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП 11.01.2018, 10:501 Audi наехала на стоящий Hyundai на Рижском проспекте к Пскове 11.01.2018, 10:490 Ожидания и вызовы 2018 года станут главной темой сегодняшнего выпуска программы «Сообразим на троих»
11.01.2018, 10:443 30 детей эвакуировали из детсада №45 в Пскове из-за задымления 11.01.2018, 10:3244 Сергей Перников покинет пост вице-губернатора Псковской области 11.01.2018, 10:272 В Пскове продолжается проверка игровых и спортивных площадок на территории школ и детских садов 11.01.2018, 10:150 5 обелисков заменили на мемориальном воинском захоронении в Великих Луках
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
Александр Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
Марина Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru