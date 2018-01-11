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В Калифорнии женщина спустя 10 дней после покупки сдала ель в магазин, так как «дерево умерло»

Одна из покупательниц магазина американской сети Costco через десять дней после Рождества потребовала вернуть ей деньги за купленную елку, аргументируя возврат тем, что «дерево умерло».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Sun. инцидент произошел 4 января в городе Санта-Клара (Калифорния).

Елку женщина принесла с собой. Продавцы вернули покупательнице деньги, после того, как проверили чек.

История быстро разошлась в соцсетях, многие пользователи осудили такое поведение. Однако отмечается, что подобные инциденты в магазинах Costco не редкость, причем часто бывает так, что покупатели требуют деньги за елку и при этом не возвращают ее.