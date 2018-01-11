Путин рассказал, где провел новогодние праздники

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств рассказал, где провел новогодние праздники, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Что касается новогодних праздников, я все праздники провожу в России. Такая традиция», - заявил Путин.
Он рассказал что на Новый год был дома, потом ездил в Сибирь.
«Там был мороз -33, но мне это нравится», - отметил Путин.
Комментируя информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко провел Новый год на Мальдивах, Путин отметил, что он «богаты человек и может себе позволить отдыхать с семьей за границей».