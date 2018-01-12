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Премьер Медведев ожидает, что проектное управление госпрограмм позволит эффективнее расходовать средства бюджета

12.01.2018 15:00|ПсковКомментариев: 4

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что бюджетные средства будут расходоваться эффективнее после перевода госпрограмм на проектное управление, пишет «Интерфакс».

«Рассчитываю, что в этом случае деньги будут расходоваться более эффективно», - заявил он, открывая совещание о мерах по реализации закона о федеральном бюджете на 2018-2020 гг.

«Мы активизируем работу в рамках проектного подхода, собственно, с учетом которого и верстался бюджет», - отметил глава кабмина.

Помимо средств, которые выделяются на приоритетные проекты, с этого года правительство переводит на проектное управление пять государственных программ: по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, а также ЖКХ и жилья.

Д.Медведев поручил министерствам и ведомствам уделить особое внимание своевременному и качественному исполнению федеральных целевых программ (ФЦП) и адресной инвестиционной программы, всех бюджетных обязательств.

«Нужно утвердить и довести бюджетные лимиты, предельные объемы финансирования расходов на I квартал, а также утвердить бюджетные сметы и планы закупок федеральных казенных учреждений и госзаданий бюджетных организаций», - сказал председатель правительства.

Кроме того, он обратил внимание, что все распорядители средств из бюджета должны будут заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий до 15 февраля.

«Год этот будет насыщен разными событиями, главным образом, конечно, в политике и экономике, поэтому работать нужно всем слаженно, дисциплинированно, чтобы пройти этот период достойно», - заключил Д.Медведев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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