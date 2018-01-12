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СКР: Водителю автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, предъявлено обвинение в нарушении ПДД

Следствие по уголовному делу о въезде автобуса в подземный переход на Славянском бульваре в Москве предъявило водителю обвинение в нарушении правил дорожного движения, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управляющий им водитель Виктор Тихонов задержан, ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц)», - сказала С.Петренко в пятницу «Интерфаксу».

По данным следствия, 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте Тихонов в нарушение Правил дорожного движения допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке.

«В результате автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и совершил наезд на пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались, 10 человек получили различные телесные повреждения», - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что в пятницу следствие направило в суд ходатайство об аресте В.Тихонова.

«Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период», - сказала представитель СК.

По ее словам, только по результатам проведения всего комплекса следственных действий и экспертных исследований можно будет сделать окончательные выводы о причинах произошедшего и обстоятельствах, способствовавших этому преступлению.

«Следствие продолжает работу по сбору технической документации в Одинцовском филиале предприятия "Мострансавто", проверке технического состояния автобуса, организации работы водителей, а также сведений о проводимом с ними обучении и инструктажах. Допрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер наружного наблюдения», - сказала С.Петренко.

Она отметила, что для установления технического состояния автобуса и обоснованности действий водителя назначена автотехническая судебная экспертиза, к исследованию технического состояния автобуса привлечены эксперты Минюста, представители заводов-изготовителей и предприятия. Кроме того, проводится исследование видеорегистратора, изъятого в кабине автобуса.