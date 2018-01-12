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Британский министр сравнил Евтосоюз с гольф-клубом и уличил в паранойе

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд раскритиковал Европейский союз (ЕС) за позицию по Brexit, которая грозит Лондону потерей различных префернций после выхода из сообщества. С соответствующим заявлением он выступил в интервью немецкой Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу на сайте издания, передает ТАСС.

Комментируя расхожую точку зрения о том, что в Брюсселе пытаются вести себя с Лондоном как можно жестче, чтобы не спровоцировать эффект домино, он сказал: «Такая паранойя мне понятна». Европейский союз он сравнил с гольф-клубом. «Но нельзя на самом деле содержать клуб и штрафовать тех, кто хочет из него выйти. Нужно, напротив, прикладывать больше усилий, чтобы делать его привлекательным для новых и действующих членов», - сказал Хаммонд.

Министр отметил, что Лондон видит, что, к примеру, США и «многие другие страны» хотят заключить с Великобританией договоры о свободной торговле. «А от Европы мы такого не слышим. Из Европы мы слышим обратное», - добавил он. По его словам, Лондон принял окончательно решение покинуть ЕС и не собирается передумывать: «Я бы посоветовал тем, кто ценит тесные отношения с Великобританией, не питать иллюзий».

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице спустя почти год после референдума по этому вопросу в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первом этапе переговоров стороны обсуждали финансовые условия Brexit, вопросы защиты прав граждан и будущий пограничный режим между Великобританией и Ирландией. На декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран сообщества одобрили переход ко второй фазе переговоров, во время которой сторонам предстоит согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли.

Консультации Великобритании и ЕС должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит двухлетний переходный период. Как ранее заявлял Хаммонд, тогда Великобритания, не являясь членом единого рынка и Таможенного союза ЕС, постарается обеспечить создание делового климата, при котором британские компании смогут продолжать торговать со своими коммерческими партнерами из ЕС на прежних условиях.