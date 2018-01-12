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В Турции пассажирский самолет чуть не скатился в море. ВИДЕО

Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море при посадке в турецком Трабзоне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

На борту «Боинга-737» находились 162 человека. Их всех успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Как отмечают СМИ, самолет остановился в десятках метров от воды. Если бы он съехал дальше, последствия были бы гораздо более серьезными.

Инцидент произошел во время посадки лайнера, который прилетел в черноморский Трабзон из Анкары вечером 13 января. После этого аэропорт был закрыт до утра, несколько рейсов отменены.

Причины произошедшего пока не известны.