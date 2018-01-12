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В Эстонию на учения прибыл авиаотряд из США

В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) в воскресенье прибыл авиаотряд США из 12 истребителей F-16.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии, самолеты 112 эскадрильи национальной гвардии Огайо прибыли без промежуточных посадок напрямую со своей базы в Толедо для участия в международных учениях ВВС.

Как сказал и.о. командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге (Riivo Valge), начинающиеся в Эстонии совместные учения станут уже седьмыми по счету, проводимыми на авиабазе Эмари. «Одной из целей предстоящих учений станет отработка воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого приглашены в Эстонию также опытные наводчики из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций», - отметил он.

Американские самолеты примут участие и в совместных операциях наземных и военно-воздушных сил вооруженных сил как Эстонии, так и НАТО.

Авиаотряд США пробудет в Эстонии до середины 2018 года, где примут участие в учениях.