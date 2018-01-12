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9 мая может стать государственным праздником в странах Евросоюза

Девятое мая в странах Евросоюза может стать государственным праздником, говорится в резолюции Европарламента. Она была одобрена на последней сессии 2017 года, пишет газета «Известия», которой удалось ознакомиться с документом.

Резолюцию по гражданским правам Европарламента приняли 430 евродепутатов. В одной из ее рекомендаций предлагается сделать 9 мая государственным праздником. Теперь резолюция отправлена в Еврокомиссию, Совет ЕС, а также правительствам и национальным парламентам стран.

«Теперь странам предстоит решить - следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», - сказал европарламентарий Томаш Здэховски.

В некоторых странах ЕС уже откликнулись на данную инициативу. Например, в Латвии правозащитники подготовили петицию в поддержку учреждения нового праздника, сбор подписей начнется в этом месяце.