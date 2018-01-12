В России и мире

Россияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhone

Юристы NLF Group и Lex Borealis в начале этой недели подадут иски к корпорации Apple в интересах российских пользователей, которые столкнулись с преднамеренным замедлением работы смартфонов iPhone не самых последних поколений, сообщает в понедельник газета «КоммерсантЪ».

Как сообщили изданию в этих юридических компаниях, заявления планируется подать в Тверской суд Москвы и другие суды. У юристов уже есть первый пул истцов - около десяти человек, и в случае успешного исхода дела они рассчитывают довести их количество до нескольких сотен. NLF Group оплачивает судебные расходы истцов в обмен на долю в материальной компенсации.

Как пишет «Интерфакс», представители владельцев смартфонов полагают, что замедление работы устройств Apple по закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано как «очевидный недостаток товара». По их словам, главная задача исков - признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств устройств.

В конце декабря появилась информация о том, что Apple намеренно тормозит работу телефонов прошлых поколений. Корпорация признала это, пояснив, что замедляла работу iPhone для продления срока их службы и избежания внезапных отключений. Она пообещала снизить стоимость негарантийной замены батареи с $79 до $29. Как подсчитал банк Barclays, компания может понести из-за этого убытки в $10 млрд, сообщал Business Insider. При этом износ аккумулятора считается одной из главных причин покупки новых моделей iPhone.

Тем не менее к тому моменту пользователи в США, Израиле и Франции начали подавать в суды десятки исков против Apple, готовятся к судебным разбирательствам и в других странах.

При этом российские эксперты, опрошенные газетой «КоммерсантЪ», считают, что выиграть в этом споре будет непросто, так как придется доказать злой умысел Apple.