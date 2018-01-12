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В доме супругов из США нашли 13 прикованных цепями к кроватям детей

Полиция Калифорнии обнаружила в доме супругов Дэвида Аллена и Луиз Анны Турпин 13 человек, прикованных к собственным кроватям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

По предварительной информации, все жертвы - дети Турпинов в возрасте от двух до 29 лет. Полиция приехала в дом с проверкой, после того как 17-летней девушке удалось сбежать и позвонить в службу спасения. Приехав на место, полицейские обнаружили детей, цепями прикованных к кроватям. Помимо несовершеннолетних там были семь человек в возрасте от 18 до 29 лет.

Супруги не смогли внятно объяснить, почему их дети находились в таком состоянии. Они арестованы, им предъявлены обвинения в пытках и оставлении малолетних в опасности.

Все жертвы страдали от недоедания и были очень грязными. Полицейские сообщили, что пострадавшие, увидев их, попросили еды и воды. Сейчас они все госпитализированы.

Дэвид Турпин значится директором частной школы, в которой, согласно документам, на домашнем обучении числились шестеро его детей.

The Daily Mail сообщает, что в 2011 году Турпины объявили себя банкротами, их долги достигали 500 тысяч долларов. При этом муж зарабатывал около 140 тысяч долларов в год по контракту с оборонным предприятием. Адвокат, который занимался делом о банкротстве, сообщил, что никогда не видел детей, но супруги всегда говорили о них с любовью и нежностью.

Соседи заявляют, что редко видели пару и практически ничего о них не знали. По словам некоторых жителей района, они даже были не в курсе, что в семье Турпинов были дети.