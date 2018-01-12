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Умер известный игрок КВН

Игрок КВН, член команды «НГУ» Владимир Дуда умер в Новосибирске. Об этом в своем фейсбуке написала телеведущая Татьяна Лазарева, сообщает «Газета.Ru».

«Сегодня умер наш Вова Дуда», - написала Лазарева.

Она отметила, что Дуда был «абсолютно бесконфликтным человеком», «хорошим, веселым, очень добрым и порядочным».

Владимир Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был членом и капитаном команды «НГУ», которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов.