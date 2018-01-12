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Рада проголосовала против разрыва дипломатических отношений с Россией

Верховная рада Украины не поддержала поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующую поправку, которая предлагает обязать кабинет министров разорвать дипотношения и отозвать все дипломатические учреждения с территории России, предложил внефракционный депутат Тарас Батенко. Инициативу поддержали 72 парламентария при необходимых для принятия 226 голосах.

«Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена, – заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция «Блок Петра Порошенко»). – Пускай определяется министерство иностранных дел, учитывая, прежде всего наш национальный интерес».

Поправка была внесена к президентскому законопроекту «об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В среду Рада продолжила рассмотрение законопроекта во втором чтении. Во вторник депутаты отказались признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими организациями.