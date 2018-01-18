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Европа проведет 2018 год под знаком охраны культурного наследия

2018-й пройдет в Европе как Год культурного наследия. Как сообщает портал eeas.europa.eu, в течение этого года в Европе будут проводиться проекты, посвященные многообразному культурному наследию, как на уровне Европейского Союза, так и на национальном, региональном и местном уровнях. Основная задача Европейского года культурного наследия – способствовать повышению осведомленности населения Европы о культурном наследии и воспитывать в гражданах чувство сопричастности к общему европейскому дому. Лозунг года гласит: «Наше наследие – где прошлое встречается с будущим».

В этот год по всей Европе пройдут тысячи мероприятий, цель которых – приобщить жителей европейских стран к европейскому культурному наследию. В связи с этим каждое государство-член ЕС назначило специального координатора программ, который ответственен за реализацию проектов и координацию программ на местном, региональном и национальном уровнях.

К широкому участию в мероприятиях программы привлекаются ключевые заинтересованные лица – представители культурных объединений и организаций гражданского общества. Институты Европейского Союза обеспечат на уровне ЕС успех всех программ посвященных Европейскому году культурного наследия. Европейская Комиссия, Европейский Парламенти Совет ЕС, а также Комитет регионов и Европейский экономический и социальный комитетпроведут собственные мероприятия, посвященные культурному наследию.

Дополнительно ЕС инвестирует средства в финансирование проектов по поддержке культурного наследия. Так, чтобы обеспечить влияние мероприятий 2018 года Европейская Комиссия в сотрудничестве с Советом Европы, ЮНЕСКО и другими партнерами запускает десять долгосрочных проектов. Эти проекты включают мероприятия в школах, исследования об инновационных решениях по использованию исторических зданий, а также борьбу с нелегальным перемещением культурных ценностей. Цель данных проектов – в корне изменить наши представления о том, как использовать культурные ценности для общего блага, защитить их и способствовать их продвижению, а также обеспечить всем гражданам долгосрочную ценность Европейского года культурного наследия.