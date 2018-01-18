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«Странно и неожиданно» на Украине запретили фильм «Матильда» Алексея Учителя

Член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов сообщил о запрете проката в стране российской ленты «Матильда». Как пишет newsru.com, по его словам, это решение было принято из-за участия в производстве ленты неназванного музыканта, который находится в «черном списке».

«Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" - это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», - цитирует эксперта TSN.

Дмитрий Капранов не стал пояснять, кого из участников съемочной группы имел в виду.

В то же время «Страна.ua» называет объяснение Капранова «странным и неожиданным», поскольку на Украине запрещены к показу все фильмы, снятые и показанные в России после 1 января 2014 года, а стало быть, «Матильда» попала под запрет автоматически.

В настоящее время на Украине действует «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности» и не имеют права въезжать в страну. В прошлом году «черный список» состоял из 140 фамилий, в начале года его пополнили режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон.