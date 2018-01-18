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В России и мире

Российские ракеты оснастят Wi-Fi

19.01.2018 08:31|ПсковКомментариев: 2

Крупнейшее предприятие России в области систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники - НПО автоматики - разработало беспроводную систему питания и связи для перспективных российских ракет.

Как рассказали «Известиям» на предприятии, проект своеобразного Wi-Fi «уже находится на стадии разработки конструкторской документации».

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал «Известиям», что тестировать беспроводные технологий планируется на новой российской ракете среднего класса «Союз-5».

В будущем на беспроводные системы должны перейти все новые отечественные носители. В качестве источника электропитания предполагается использовать аккумулятор увеличенной мощности.

Для обеспечения информационного обмена между ракетой и наземной инфраструктурой предлагается использовать радиолинию с системой защиты передачи данных.

Источник: Псковская Лента Новостей
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