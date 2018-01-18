Российские ракеты оснастят Wi-Fi

Крупнейшее предприятие России в области систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники - НПО автоматики - разработало беспроводную систему питания и связи для перспективных российских ракет.
Как рассказали «Известиям» на предприятии, проект своеобразного Wi-Fi «уже находится на стадии разработки конструкторской документации».
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал «Известиям», что тестировать беспроводные технологий планируется на новой российской ракете среднего класса «Союз-5».
В будущем на беспроводные системы должны перейти все новые отечественные носители. В качестве источника электропитания предполагается использовать аккумулятор увеличенной мощности.
Для обеспечения информационного обмена между ракетой и наземной инфраструктурой предлагается использовать радиолинию с системой защиты передачи данных.