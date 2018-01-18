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Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на Селигере

Президент России Владимир Путин, завершая рабочую программу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, сообщает РИА Новости.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

Фото РИА Новости

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля».

Песков также рассказал, что Путин уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.