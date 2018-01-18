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В России впервые подан в суд иск о возмещении морального вреда в криптовалюте

Мещанский суд Москвы 14 февраля рассмотрит по существу исковое заявление москвича Олега Воронова, поданное к АО «ТНТ-Телесеть» из-за извинений телеканала за шутки, сообщил истец «Интерфаксу».

«В конце 2017 года произошел целый ряд событий, которые меня возмутили, а именно: народ Ингушетии и Элисты потребовали извинений от ОА "ТНТ-Телесеть", ответчика по настоящему иску, за шутки направленные якобы против них. Я прошу суд обязать ТНТ извиниться за извинения и взыскать моральный ущерб в размере 2 биткоина, 10000 ecu и 500 рублей в счет компенсации причиненного морального вреда и нравственных страданий», - сказал он.

Москвича возмутили извинения ТНТ за шутки перед жителями Ингушетии и Элисты

Как утверждается в исковом заявлении, копия которого есть в распоряжении «Интерфакса», истец «пребывает в диком ужасе от того, что происходит целенаправленное уничтожение одного из важных аспектов в жизни любого гражданина, а именно умения смеяться над шутками и обладание чувством юмора».

По мнению О.Воронина, на «юмор началась атака в виде цензуры».

«Судя по тенденции извинений, которую запустил ответчик, я боюсь, что завтра я проснусь в совершенно ином обществе, где юмор запрещен, разрешены однополые браки и многое, что в настоящее время продвигают западные страны. Тем самым мы лишимся великой страны, которую уважают, и все из-за того, что нам запретили смеяться над собой», - полагает истец.

«Считаю действия АО "ТНТ-Телесеть", незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с регулярными извинениями за юмор мне причинены нравственные страдания и вред моему душевному здоровью», - утверждается в иске.

Как указывает О.Воронин, на нервной почве у него поднялось давление, истец чувствует себя «разбитым и морально уничтоженным».

В Мещанском суде Москвы «Интерфаксу» подтвердили информацию о принятии к производству данного иска и предстоящем его рассмотрении в середине февраля.