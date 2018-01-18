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Кот в Италии получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро. Хозяйка считала питомца главным существом в своей жизни, пишет «Российская газета». «Она любила его больше, чем своих детей», - рассказала дочка женщины, скончавшейся несколько дней назад.

Согласно завещанию, члены семьи в случае недомогания животного должны идти на любые меры для его лечения - вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата. «Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны», - подчеркивают родственники покойной.

Известно, чьл кот Джерри, проживающий в городе Сачиле, уже «пользуется» полученными деньгами. Усатый питается креветками и спит на четырех разных лежанках.