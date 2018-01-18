В России и мире

Соучредитель «Лаборатории Касперского» назвала Bitcoin разработкой спецслужб США

Криптовалюта Bitcoin была создана спецслужбами США для финансирования операций во всем мире. С таким заявлением выступила соучредитель «Лаборатории Касперского» и глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, пишет «Российская газета».

В презентации, которая была представлена на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге, говорилось, что биткоин - это «проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира».

Кроме того, по мнению Натальи Касперской, создатель криптовалюты Bitcoin, известный под именем Сатоши Накамото, на самом деле является «группой американских разработчиков криптосистем».

В презентации также говорилось, что смартфоны представляют собой устройства, способные шпионить за владельцем.