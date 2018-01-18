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Трамп выдвинул ультиматум демократам в Конгрессе, которые заблокировали работу правительства США

21.01.2018 09:14|ПсковКомментариев: 0

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум демократам в Конгрессе, которые заблокировали работу правительства. Глава Белого дома отказывается от переговоров по иммиграционной реформе, пока оппозиция не поддержит законопроект о финансировании исполнительной власти, передает Reuters.

Накануне федеральные агентства США были вынуждены остановить работу. Конгрессмены не смогли принять новый закон о финансировании правительства, так как его заблокировали демократы. Они требуют в ближайшее время принять закон, который обеспечит защиту от депортации несовершеннолетних детей иммигрантов.

Как отмечает радио «Эхо Москвы», в прошлый раз, в октябре 2013 года, работа правительства была приостановлена на 16 дней.

Источник: Псковская Лента Новостей
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