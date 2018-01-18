В России и мире

Международный день объятий отмечают сегодня

В воскресенье, 21 января, отмечается один из самых необычных и добрых праздников — международный день объятий. По сложившейся традиции, обнимать принято даже незнакомых людей (разумеется, если они не против этого). В этот день также проводятся различные флешмобы и необычные акции.

По своеобразному «поверью», во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет и стимулируют центральную нервную систему.

Напомним, что в понедельник, 22 января, в Пскове, на площади Ленина, пройдет акция «Обними меня!», приуроченная к Международному дню объятий.

Ее организаторами выступают областной центр медицинской профилактики, волонтерские отряды «Индиго» Псковского политехнического колледжа и «Добрые сердца» Псковского медколледжа.