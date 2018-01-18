Международный день объятий отмечают сегодня

В воскресенье, 21 января, отмечается один из самых необычных и добрых праздников — международный день объятий. По сложившейся традиции, обнимать принято даже незнакомых людей (разумеется, если они не против этого). В этот день также проводятся различные флешмобы и необычные акции.
Напомним, что в понедельник, 22 января, в Пскове, на площади Ленина, пройдет акция «Обними меня!», приуроченная к Международному дню объятий.
Ее организаторами выступают областной центр медицинской профилактики, волонтерские отряды «Индиго» Псковского политехнического колледжа и «Добрые сердца» Псковского медколледжа.