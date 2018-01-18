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Турецкие танки вошли в сирийский Африн

Турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передают в воскресенье иностраные и российские СМИ со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

Как отмечает РИА Новости, ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.