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Опасное сближение пассажирских самолетов произошло в небе близ Москвы

«Суперджет», летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами.

«Самолет "Суперджет", выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном - "Боингом", направлявшимся из Мурманска во "Внуково"», - сказал источник.

По его информации, в момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. «Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в «Шереметьево» и «Внуково». Посадки произошли благополучно, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.