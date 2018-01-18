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Пенсионер провалился под лед и сам позвонил спасателям

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 73-летний мужчина провалился под лед на Неве и сам дозвонился до спасателей, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на ГУ МЧС.

В пресс-службе управления рассказали, что спасатели прибыли на место и помогли мужчине выбраться на берег. У пострадавшего диагностировали переохлаждение, однако от госпитализации он отказался, и его отвезли домой.

В МЧС Петербурга напомнили, что выходить на лед крайне опасно из-за неустойчивой температуры воздуха. Запрет на выход на ледовое покрытие водных объектов в городе продлен до 1 февраля 2018 года.