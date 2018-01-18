Посол США в РФ последовал примеру российских политиков и искупался в проруби

Посол США в России Джон Хантсман последовал примеру российских политиков и также искупался в крещенской проруби, передают отечественные СМИ. Купание Хантсмана произошло сегодня у стен Новоиерусалимского монастыря в подмосковном городе Истра.
После купания супруга Хантсмана Мэри Кэй, не участвовавшая в обряде, укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.
Как отмечает газета «Ведомости», купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истре в 100 метрах от стен. К ней ведут деревянные ступени, на которые постелены зеленые дорожки. Около купели установлены палатки для переодевания. Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.
В крещенских купаниях в России приняли участие ведущие российские политики, включая президента Владимира Путина.
В этот день христиане вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан, обряд крещенского купания наиболее распространен в православных церквях.
Посол Хантсман говорил, что принадлежит к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (основная ветвь мормонизма). Русская православная церковь традиционно не признает мормонское крещение.
Фото: Газета.Ру